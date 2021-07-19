Манчестер Юнайтед зробив пропозицію у розмірі 30 млн євро заради трансферу Кулібалі з Наполі, проте отримав відмову, інформує La Gazzetta dello Sport.

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Зазначається, що гравець незадоволений тим, що неаполітанці відмовились його відпускати, оскільки прагне покинути свій теперішній клуб. Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс розраховує отримати значно більшу суму за африканця.

До слова, Кулібалі провів 37 матчів у складі неаполітанців у минулому сезоні, записавши до свого активу 1 гол.

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