Очередным претендентом на полузащитника Аталанты Виктора Коваленко стала Специя, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Коваленко близок к переходу в Эмполи – переговоры с новичком Серии А на завершающей стадии

По информации издания, агент украинца в начале следующей неделе встретится с боссами Аталанты, чтобы обсудить условия трансфера в команду Тьягу Мотты.

Напомним, о своем интересе к Коваленко ранее заявлял новичок Серии А – Эмполи. Отмечалось, что украинец перейдет к тосканцам на правах аренды и его выступления там определят дальнейшую судьбу в Аталанте – бергамаски примут решение, продавать хавбека или оставить в клубе.

Заметим, Специя получила трансферный бан, который вступит в силу в январе 2022-го. Поэтому потенциальный приход Коваленко – один из последних шансов для клуба усилить состав.

К слову, Виктор Коваленко перешел в Аталанту из Шахтера зимой этого года, однако успел сыграть лишь 4 минуты в составе нового клуба.

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