Во вторник, 14 ноября, Наполи объявил об увольнении главного тренера Руди Гарсии. В этот же день клуб объявил имя нового наставника – им стал Вальтер Мадзарри, уже работавший с командой с 2009 по 2013 год.

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Согласно Gazzetta dello Sport, 62-летний специалист согласился подписать краткосрочный контракт на 7 месяцев – до конца этого сезона. Считалось, что фаворитом на пост наставника команды Игорь Тудор, но хорват просил у президента клуба Аурелио Де Лаурентиса больше гарантий на будущее (автоматическое продление контракта в случае достижения поставленных целей).

За четыре года работы с Наполи Мадзарри выиграл Кубок Италии в 2012 году и занял второе место в чемпионате Италии в сезоне 2012/13. Тренер известен своей приверженностью схеме с тремя центральными защитниками.

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