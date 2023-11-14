"Партенопейцы" после поражения от Эмполи (0:1) в 12 туре Серии А решили сменить тренера. Очевидно, что Руди Гарсия не справился с задачами, которые ставило перед ним руководство Наполи.

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Как информирует Фабрицио Романо, неаполитанцы уже выбрали главного кандидата на должность наставника команды. Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис уговорил вернуться Вальтера Маццарри, который после увольнения из Кальяри находился полтора года в отпуске. Именитый специалист подписал соглашение с "партенопейцами" до июня 2024 года.

Маццирри уже работал в Наполи с 2009 по 2013 годы. Он также возглавлял Интер, Уотфорд, Сампдорию и Торино.

Сейчас неаполитанцы находятся на четвертой строчке, имея 21 очко после 12 туров. От Интера, который лидирует в таблице, Наполи отстает на 10 пунктов.

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