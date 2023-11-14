У вівторок, 14-го листопада, Наполі оголосив про звільнення головного тренера Руді Гарсії. Цього ж дня клуб оголосив ім'я нового наставника – ним став Вальтер Мадзаррі, який вже працював з командою з 2009 по 2013-й рік.

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Згідно з Gazzetta dello Sport, 62-річний фахівець погодився підписати короткостроковий контракт на 7 місяців – до кінця цього сезону. Вважалося, що фаворитом на пост наставника команди є Ігор Тудор, але хорват просив у президента клубу Ауреліо Де Лаурентіса більше гарантій на майбутнє (автоматичне продовження контракту в разі досягнення поставлених цілей).

За чотири роки роботи з Наполі Мадзаррі виграв Кубок Італії 2012 року і посів друге місце в чемпіонаті Італії в сезоні 2012/13. Тренер відомий своєю прихильністю до схеми з трьома центральними захисниками.

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