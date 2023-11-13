Лига чемпионов – это не только противостояние лучших футболистов. Фанаты также используют эту площадку, чтобы продемонстрировать все свое мастерство.

Болельщиков не зря часто называют двенадцатым игроком команды. Качественное шоу на трибунах вполне может помочь одолеть даже того соперника, которого до игры считали безоговорочным фаворитом. "Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о лучших перформансах фанатов на матчах 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2023/24.

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На прошлой неделе главный клубный турнир Европы подарил несколько действительно увлекательных противостояний. К сожалению, телезрители не всегда могут максимально погрузиться в атмосферу. Вещатели пытаются максимально заполнить эфир рекламой, поэтому нам показывают игру с того момента, когда футболисты уже на поле. В то же время болельщики наиболее интересное преимущественно выдают до стартового свистка.

Даже если операторы покажут несколько кадров перфоманса, нам сложно полностью понять его суть. Фаны тратят десятки часов на подготовку и закладывают в свое творение определенный смысл. Хорошо, если комментаторы успеют найти информацию и поверхностно все объяснить. Чаще у нас остается только картинка и какие-то личные логические выводы из увиденного. Однако отдельные шедевры заслуживают значительно больше внимания, поэтому мы подготовили рассказ о трех лучших акциях ультрас, которые прошли на матчах Лиги чемпионов 2023/24 в четвертую игровую неделю.

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Сигнал Идуна Парк. Боруссия Д – Ньюкасл – 2:0 (07.11.2023)

Дортмундская "Желтая стена" славится своими акциями против руководящих футбольных органов. ФИФА и УЕФА достается регулярно. Неудивительно, что это происходит в консервативной Германии, где болельщики действительно играют одну из главных ролей. На матче с Ньюкаслом Боруссия заслужила респект от соперника. Англичане поблагодарили за очень дешевые билеты. Но это заслуга клуба.

Фанаты сосредоточили свой гнев на чиновниках, затеявших очередную реформу Лиги чемпионов. Со следующего года любимый турнир будут проводить по швейцарской системе. В УЕФА уверены, что такой шаг поможет сгенерировать больше доходов. Дортмунд не сомневается, что этой цели достигнут, но главное ли это? "Вас не волнует спорт, все, что вас волнует – это деньги", – баннер с таким текстом вывесили на вираже. На еще одном холсте разместили ссылку на сайт Reclaim the Game, где критика реформы Лиги чемпионов максимально обоснована.

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Отдельного внимания заслужили Джанни Инфантино (президент ФИФА) Нассер Аль-Хедаифи (президент ПСЖ) и Андреа Аньелли (бывший президент Ювентуса). Последние двое еще и нынешний и бывший главы Ассоциации европейских клубов соответственно. Апогеем акции дортмундцев стала остановка матча. Фаны забросали поле фальшивыми деньгами и слитками золота. Игру возобновили только после того, как газон убрали.

Паркен. Копенгаген – Манчестер Юнайтед – 4:3 (08.11.2023)

Наибольшей сенсацией недели стало поражение Манчестер Юнайтед в Дании. Все началось отлично – дубль Хейлунда огорчил болельщиков его родного клуба. Форвард родился в Копенгагене. Однако после удаления Рашфорда все полетело кувырком, и хозяева, в итоге, смогли одержать победу.

Сценарий матча действительно напоминал то, что анонсировали ультрас. Перед игрой на трибунах растянули очень красивый плакат, сопровождаемый надписью: "Ваш театр ночных кошмаров". Это прямая аллюзия на неофициальное название домашнего стадиона Ман Юнайдет. Олд Траффорд также известен как "Театр мечты". Что ж, в тот вечер 8 ноября датские фанты оказались гораздо ближе к истине.

Они именно так и желали. В Манчестере гостям не разрешили пронести на трибуны барабаны и флаги – лишь маленькие баннеры. Поэтому в ответном матче ультрас Копенгагена решили напомнить англичанам, как выглядит настоящая олдскульная культура боления. "Когда-то давно к английской фан-культуре относились с уважением. Не сейчас. Юнайтед стал плохой, Ман Сити – еще хуже. В АПЛ не обязательно работать на болельщиков. Места все равно распроданы. Они медленно убивают фанатскую культуру. Стадион должен быть местом, где вы можете проявлять энтузиазм, где можете показать свои чувства и гордость за свой клуб", – отметил Дэвид, член фанатской группировки Копенгагена "Sektion 12".

Сан-Сиро. Милан – ПСЖ – 2:1 (07.11.2023)

Еще одна игра из "группы смерти". Миланские ультрас подготовили для своих перфомансов две сюжетные линии. Прежде всего скажем о Джанлуидже Доннарумме – воспитаннике клуба, сбежавшему в ПСЖ на правах свободного агента. Фаны "россонери" за это его откровенно ненавидят. "Наемник, – это самое маленькое оскорбление, которое голкипер слышал в свой адрес. Конечно, фигурировали и мотивы библейской измены, и мать игрока также не избежала сомнительного участия.

С трибун Сан-Сиро Доннарумму забросали фальшивыми долларами с изображением его лица. Говорят, что было напечатано 50 тысяч купюр. К чести фанатов они к этим действиям добавили еще и благотворительную миссию. Банкноты с этого матча будут проданы на аукционе, а на заработанные деньги закупят инвентарь для детских футбольных секций Милана.

Однако главным блюдом вечера стала хореграфия, растянувшаяся на все трибуны. На основной выложили надпись "Toujours MILAN" – в переводе с французского означает "Милан навсегда". На вираже ультрас появился останавливающий пули Нео из культового фильма "Матрица". На первый взгляд просто красивый перфоманс, но эпическим его делает контекст. Дело в том, что в предыдущем матче фаны ПСЖ на своем стадионе изобразили Жана-Поля Бельмондо (не менее культовый фильм "Профессионал"). Персонаж "стрелял" в мишень в виде дьявола на противоположной стороне арены. "Дьяволы" – одно из прозвищ Милана.

Такая оперативная реакция и уровень исполнения заслуживают уважения. К тому же и здесь фанаты продемонстрировали пророческие навыки. "Россонери" неожиданно обыграли ПСЖ, поэтому их Нео действительно остановил большинство пуль, выпущенных бандой Килиана Мбаппе.

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