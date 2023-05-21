Наполи обыграл Интер в рамках 36-го тура Серии А. Читайте счет и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

У Симоне Индзаги был очень хороший шанс провести репетицию финала Лиги чемпионов. Единственный минус – время, ведь до поединка с Манчестер Сити еще целых три недели. Во всем остальном Наполи был идеальным кандидатом. Интер мог проверить, способен ли он в течение всего матча сохранять концентрацию и оставаться организованным под давлением команды, которая любит и умеет атаковать разнообразно.

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Наполи, хотя и не имеет турнирной мотивации, но между празднованием находит в себе силы дать бой ведущим командам Серии А. За последние полтора месяца партенопейцы побеждали только Ювентус и Фиорентину. Сегодня они с первых минут дали понять, что серьезно настроены добавить в этот список Интер.

Неаполитанцы большинство игрового времени проводили на половине поля соперника, тщетно пытаясь найти щель в массированной обороне. Неожиданно самым активным игроком первого тайма оказался Замбо-Ангисса. Камерунец дважды перспективно пробивал. Вполне мог открыть счет – мяч прошел рядом со штангой. Онана даже не пытался дотянуться. Но еще до перерыва хавбек сумел повлиять на разделение сил, организовав удаление для Гальярдини. Итальянец тотально не успевал за оппонентом и бездумно фолил, получив две желтых за 40 минут.

Во втором тайме актуальным остался только один вопрос – сколько голов сможет забить Наполи. "Нерадзурри" совсем перестали думать об атаке. Но даже в меньшинстве они неплохо оборонялись. Сдерживать хозяев поля удавалось до 67-й половины, когда Ангисса эффектно отправил мяч в ворота Интера, получив слишком много свободного пространства.

Наполи мог и должен был добивать. Моментов для этого было с избытком, но партенопейцы смогли сделать это только с нарушением правил. Конечно, арбитр не засчитал. И тут же прохладный душ от Интера. Димарко разогнал флангом, прострелил, а Лукаку в касание переправил. Первая же атака "нерадзурри" привела к голу в ворота Наполи.

Ничья была бы слишком несправедливым результатом. По меньшей мере, в этом был уверен капитан чемпионов Италии. Ди Лоренцо забил невероятный мяч, очень быстро снова выведя свою команду вперед. Завершающие минуты превратились в качели, где мяч мог влететь в любые ворота. В конце концов меньше повезло Интеру. Миланцы пошли вырывать ничью, а нарвались на контратаку, которую результативно завершил Гаэтано.

Так что Наполи прервал 8-матчевую победную серию Интера во всех турнирах. Партенопейцы впервые в своей истории обыграли каждого своего соперника в рамках чемпионата Италии. "Нерадзурри" пока остались на третьем месте в турнирной таблице.

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