У Сімоне Індзагі була дуже хороша нагода провести репетицію фіналу Ліги чемпіонів. Єдиний мінус – час, адже до поєдинку з Манчестер Сіті ще цілих три тижні. У всьому іншому Наполі був ідеальним кандидатом. Інтер міг перевірити, чи здатен він протягом всього матчу зберігати концентрацію та залишатися організованим під тиском команди, яка любить і вміє атакувати різноманітно.

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Наполі, хоч і не має турнірної мотивації, але поміж святкуванням знаходить у собі сили дати бій провідним командам Серії А. За останні півтора місяця партенопейці перемагали лише Ювентус і Фіорентину. Сьогодні вони з перших хвилин дали зрозуміти, що серйозно налаштовані додати до цього списку Інтер.

Неаполітанці більшість ігрового часу проводили на половині поля суперника, марно намагаючись знайти шпарину в масованій обороні. Несподівано найактивнішим гравцем першого тайму виявився Замбо-Ангісса. Камерунець двічі перспективно пробивав. Цілком міг відкрити рахунок – м'яч пройшов поруч зі стійкою. Онана вже навіть не намагався дотягнутися. Але ще до перерви хавбек зумів вплинути на розподіл сил, організувавши вилучення для Гальярдіні. Італієць тотально не встигав за опонентом і бездумно фолив, отримавши дві жовті до 40-ї хвилини.

У другому таймі актуальним залишилося лише одне питання – скільки голів зможе забити Наполі. "Нерадзуррі" зовсім перестали думати про атаку. Натомість навіть у меншості вони доволі непогано оборонялися. Стримувати господарів поля вдавалося до 67-й половині, коли Ангісса ефектно відправив м'яч у ворота Інтера, отримавши аж занадто багато вільного простору.

Наполі міг і повинен був добивати. Моментів для цього було з надлишком, але партенопейці спромоглися зробити це лише з порушенням правил. Звісно, арбітр не зарахував. І тут же холодний душ від Інтера. Дімарко розігнав флангом, прострілив, а Лукаку в дотик переправив. Перша ж атака "нерадзуррі" призвела до гола в ворота Наполі.

Нічия була б занадто несправедливим результатом. Щонайменше, у цьому був переконаний капітан чемпіонів Італії. Ді Лоренцо забив неймовірний м'яч, дуже швидко знову вивівши свою команду вперед. Завершальні хвилини перетворилися у гойдалки, де м'яч міг влетіти у будь-які ворота. Зрештою, менше пощастило Інтеру. Міланці пішли виривати нічию, а нарвалися на контратаку, яку результативно завершив Гаетано.

Тож Наполі перервав 8-матчеву переможну серію Інтера у всіх турнірах. Партенопейці вперше у своїй історії обіграли кожного свого суперника в рамках чемпіонату Італії. "Нерадзуррі" поки залишилися на третьому місці в турнірній таблиці.

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