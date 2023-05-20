Милан обыграл Сампдорию (5:1) в рамках 36-го тура Серии А. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Стефано Пиоли наконец-то избавился от необходимости распределять силы команды на несколько турниров. Против Сампдории Милан вышел сильнейшим составом, который находится в распоряжении тренерского штаба. Генуэзцы же просто наслаждаются последними матчами в элите – следующий сезон "моряки" проведут в Серии В.

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Разница в классе была заметна с самого начала матча. Леау просто разрывал своих оппонентов и уже на 9-й минуте открыл счет после классной передачи Диаса. Немного позже Сампа огрызнулась голом Квальяреллы, для которого все сделал Дзаноли. Воспитанник Наполи очень легко разобрался с Тео и выкатил под удар своему капитану.

Такая дерзость только разозлила хозяев Сан-Сиро. До перерыва Равалье еще дважды пришлось доставать мяч из сетки своих ворот. Дубль оформил Жиру – сначала замкнул классный навес Диаса, а затем реализовал пенальти, котрый для него заработалЖиру. Во втором тайме ничего не изменилось. Милан без сверхусилий доминировал над худшей командой Серии А.

Сверкали все те же исполнители. Леау транзитом через Тонали помог забить Диасу, а через несколько минут оформил уже "чистый" ассист на Жиру. Француз протиснул оппонента и с элементами акробатики переправил мяч в сетку.

Благодаря этой победе Милан закрепился на пятом месте в турнирной таблице Серии А, надеясь вернуться в лигочемпионовскую четверку. Сампдория почти гарантировала себе последнее место.