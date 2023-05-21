В рамках программы дня в 36-м туре Серии А было проведено два матча. Отчет читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2022/23, 36-й тур

Лечче – Специя – 0:0

Торино – Фиорентина – начало в 16:00

Виктор Коваленко приехал на выезд в Лечче, но провел весь матч в запасе. Возможно, именно поэтому поединок оказался максимально скучным. Показательной была карта ударов в основное время, до попытки навала со стороны Специи – только два прошли из пределов штрафной, но это были замыкания со стандартов. Как следствие, команды расписали нулевую ничью.

Для них этот результат является серьезной неудачей, ведь не удалось оторваться от зоны вылета. Специя осталась в одном зачетном балле от тройки аутсайдеров, Лечче – в трех. Зато они отцепили Кремонезе в борьбе за выживание – у команды Коваленко 7-очковый отрыв за два тура до конца.

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