Наполи не планирует предлагать новый контракт Мертенсу

Сезон 2019/20 может стать для опытного бельгийца последним в составе вице-чемпионов Италии.

Наполи не готов продолжать действующее соглашение Мертенса, информирует Corriere dello Sport.

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Контракт нападающего истекает летом 2020 года, после этого игрок сборной Бельгии получит статус свободного агента. У Мертенса уже есть несколько вариантов продолжения карьеры после "партенопейцев" – Китай, США или Андерлехт из родного чемпионата.

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В прошлом сезоне 32-летний форвард провел за Наполи 35 матчей в Серии А, забил 16 голов и отдал 11 голевых передач.