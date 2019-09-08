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Наполи не планирует предлагать новый контракт Мертенсу

12:58 45 Читати українською
Наполи не планирует предлагать новый контракт Мертенсу
Дрис Мертенс / Reuters

Сезон 2019/20 может стать для опытного бельгийца последним в составе вице-чемпионов Италии.

Наполи не готов продолжать действующее соглашение Мертенса, информирует Corriere dello Sport.

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Контракт нападающего истекает летом 2020 года, после этого игрок сборной Бельгии получит статус свободного агента. У Мертенса уже есть несколько вариантов продолжения карьеры после "партенопейцев" – Китай, США или Андерлехт из родного чемпионата.

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В прошлом сезоне 32-летний форвард провел за Наполи 35 матчей в Серии А, забил 16 голов и отдал 11 голевых передач.

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Трансферы Италия Наполи Наполи Дрис Мертенс Дрис Мертенс
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