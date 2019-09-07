Наполи стремится продлить контракт с Руисом несмотря на огромные предложения от других клубов

Испанский полузащитник может поставить подпись под новым соглашением с неаполитанцами.

У неаполитанцев этим летом было несколько предложений из Ла Лиги по трансферу Фабиана Руиса. Речь шла о 45 млн евро, однако Наполи отказал покупателям, сообщает Tuttomercato.

Фабиан Руис стал лучшим игроком Евро-2019 U-21 – он роскошно забил в финале

Ранее стало известно, что неаполитанцы уже начали переговоры с игроком. Основные детали контракта будут обсуждаться после поединка с Ливерпулем в рамках Лиги чемпионов. 23-летнему испанскому полузащитнику планируют поднять зарплату до 2,5 млн евро в год.

За итальянскую команду испанец выступает с лета 2018 года. В прошлом сезоне он провел 40 поединков в футболке Наполи и успел отметиться 7 голами и 3 ассистами. В нынешнем розыгрыше Серии А хавбек сыграл за команду Карло Анчелотти в обоих стартовых матчах, однако результативными действиями не отметился.

Следующий матч Наполи проведет 14 сентября дома против Сампдории.

Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачками