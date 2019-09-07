toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЛИТВА - УКРАИНА ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Наполи стремится продлить контракт с Руисом несмотря на огромные предложения от других клубов

15:22 44 Читати українською
Наполи стремится продлить контракт с Руисом несмотря на огромные предложения от других клубов
Фабиан Руис / Фото FC Napoli

Испанский полузащитник может поставить подпись под новым соглашением с неаполитанцами.

У неаполитанцев этим летом было несколько предложений из Ла Лиги по трансферу Фабиана Руиса. Речь шла о 45 млн евро, однако Наполи отказал покупателям, сообщает Tuttomercato.

Фабиан Руис стал лучшим игроком Евро-2019 U-21 – он роскошно забил в финале

Ранее стало известно, что неаполитанцы уже начали переговоры с игроком. Основные детали контракта будут обсуждаться после поединка с Ливерпулем в рамках Лиги чемпионов. 23-летнему испанскому полузащитнику планируют поднять зарплату до 2,5 млн евро в год.

За итальянскую команду испанец выступает с лета 2018 года. В прошлом сезоне он провел 40 поединков в футболке Наполи и успел отметиться 7 голами и 3 ассистами. В нынешнем розыгрыше Серии А хавбек сыграл за команду Карло Анчелотти в обоих стартовых матчах, однако результативными действиями не отметился.

Следующий матч Наполи проведет 14 сентября дома против Сампдории.

Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачками

blog_ava
Евро-2020: Нидерланды победили Германию в матче с шестью голами: сырые немцы, невероятные "оранье" и важность VAR
03:59
827
Теги
Италия Трансферы Наполи Наполи Фабиан Руис Фабиан Руис
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
23
мин
Литва
19:00
Украина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук