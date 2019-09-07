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Ювентус нацелился на 5 свободных агентов из АПЛ

10:15 149 Читати українською
Ювентус нацелился на 5 свободных агентов из АПЛ
Кристиан Эриксен / ФК Тоттенхэм

Ювентус хочет существенно усилиться следующим летом игроками из АПЛ.

Кристиан Эриксен и Тоби Алдервейрелд следующим летом могут стать свободными агентами. Как сообщает Daily Mail, на обоих футболистов нацелился туринский Ювентус.

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Кроме этого, по информации La Gazzetta dello Sport, туринцы присматриваются к Давиду Де Хеа, Эрику Байли и Неманье Матичу, контракт которых с Манчестер Юнайтед завершается также следующим летом.

Напомним, Ювентус прославился своим умением подписывать лучших свободных агентов. Последними трансферами стали Аарон Рэмзи и Адриен Рабйо.

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