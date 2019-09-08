Наполі не планує пропонувати новий контракт Мертенсу

Євро-2020 — 12:19 572
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Ман Сіті та Аталанта привітали Зінченка та Маліновського із забитими голами у складі збірної України
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Захист збірної України – найкращий у кваліфікації Євро-2020 поряд з англійцями та бельгійцямиЄвро-2020 — 09:12 3212
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Євро-2020: Сербія – Португалія: гнітюча посередність балканців, друга молодість Роналду та результат на користь УкраїниЄвро-2020 — 03:42 11928
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Литва – Україна: Марлос магічний, день бабака Зінченка і Сіті-стиль – однією лівою наблизили Євро-2020, але є 2 мінусиЄвро-2020 — 01:45 16333
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InStat назвав найгіршого і найкращих гравців збірної України у матчі проти ЛитвиЗбірна України — 7 вер 7891