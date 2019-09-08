Наполі не планує пропонувати новий контракт Мертенсу

Сезон 2019/20 може стати для досвідченого бельгійця останнім у складі віце-чемпіонів Італії.

Наполі не готовий продовжувати чинну угоду Дріса Мертенса, інформує Corriere dello Sport.

Наполі прагне продовжити контракт з Руїсом попри шалені пропозиції від інших клубів

Контракт нападника закінчується влітку 2020 року, після цього гравець збірної Бельгії отримає статус вільного агента. У Мертенса вже є кілька варіантів продовження кар'єри після "партенопейців" – Китай, США або Андерлехт з рідного чемпіонату.

Ювентус націлився на 5 вільних агентів з АПЛ

У минулому сезоні 32-річний форвард провів за Наполі 35 матчів у Серії А, забив 16 голів і віддав 11 гольових передач.