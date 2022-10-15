"Мы должны изучать новый феномен, каковым является Лучано Спаллетти. Этот феномен демонстрирует нам себя и выходит на международный уровень, даже если он еще ничего не выиграл.

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Происходит европейское завоевание тренера и его команды, играющей на другом уровне. По исполнению схем она мне напоминает киевское Динамо полковника Лобановского. Теперь мы будем называть его Спаллеттовским", – цитирует Импаломени TMW.

Напомним, Лучано возглавил Наполи в мае 2021 года. В текущем сезоне партенопейцы под его руководством выиграли 9 матчей подряд: команда без поражений идет первой в Серии (с 7 победами и 2 ничьими) и досрочно вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, выиграв во всех четырех матчах (у Аякса, Ливерпуля и Рейнджерс (дважды)).

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