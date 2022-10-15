"Наполі нагадує мені Динамо полковника Лобановського": екс-хавбек Роми запропонував називати Спаллетті Спаллеттовським
Колишній півзахисник низки італійських клубів та молодіжної збірної Італії Стефано Імпалломені поділився думками щодо нинішнього наставника партенопейців.
"Ми повинні вивчати новий феномен, яким є Лучано Спаллетті. Цей феномен демонструє нам себе і виходить на міжнародний рівень, навіть якщо він ще нічого не виграв.
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Відбувається європейське завоювання тренера та його команди, яка грає на іншому рівні. За виконанням схем вона мені нагадує київське Динамо полковника Лобановського. Відтепер ми називатимемо його Спаллеттовським", – цитує Імпалломені TMW.
Нагадаємо, Лучано очолив Наполі у травні 2021 року. У поточному сезоні партенопейці під його керівництвом виграли 9 матчів поспіль: команда без поразок йде першою у Серії (з 7 перемогами та 2 нічиїми) та достроково вийшла в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, вигравши у всіх чотирьох матчах (в Аякса, Ліверпуля та Рейнджерс (двічі)).
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