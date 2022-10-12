Лига чемпионов, 4 тур

Наполи – Аякс – 4:2

Голы: Лосано, 4, Распадори, 16, Кварацхелия, 62 (пен), Осимхен, 90 – Классен, 49, Бергвейн, 83 (пен)

Атлетико – Брюгге – 0:0

Удаление: Сова, 82 (Б)

Наполи на прошлой неделе уничтожил Аякс с теннисным счетом. Амстердамцы надеялись на реванш, но соперник разбил надежды за 15 минут. Наполи оформил два быстрых гола. Лосано разыграл красивую стеночку с Зелински и открыл счет, а Распадори после прохода Кварацхелии удвоил преимущество.

Во втором тайме Аякс попытался вернуться в игру и даже забил. Классен замкнул подачу с фланга от Бесси. Однако хозяева быстро восстановили контроль над ситуацией. Свежий Осимхен нагружал штрафную.

Все вопросы о победителе закрыл пенальти – арбитр указал на 11 метров, когда Ндомбеле пробил в руку Тимберу. Кварацхелия точно пробил с отметки. Аякс также получил пенальти – Бробби был завален на линии штрафной. Бергвейн забил с 11 метров. Точку поставил Осимхен, запрессинговав оборону.

Наполи во второй раз обыграл Аякс, набрал 12 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Третий участник 1/8 после Манчестер Сити и Реала.

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Атлетико снова не сумел одолеть Брюгге. Мадридцы доминировали, создали гораздо больше моментов, но ворота не поразили. На хорошие позиции выходил Гризманн, добивать мог Корреа – все безрезультатно. Миньоле совершил 9 сейвов, в том числе не позволил Морате забить в упор.

Брюгге вообще мог победить. Судья назначил пенальти за фол Молины на Бьюкенене, однако после пересмотра VAR отменил свое решение. На турнирные перспективы Брюгге отсутствие победы почти не повлияло. Бельгийцы набрали 10 очков и гарантировали себе плей-офф Лиги чемпионов. Атлетико имеет лишь 4 балла.

Яремчук и Соболь вышли в плей-офф Лиги чемпионов, хотя сегодня не сыграли. Украинцы отсидели все 90 минут в запасе. Правда, у Романа теперь есть шанс получить игровое время в следующем матче против Порту. Его конкурент Сова получил две дисциплинарные желтые карточки.

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