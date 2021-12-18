Лазарет Наполи переполнен перед матчем с прямым конкурентом за чемпионство.

Лоренцо Инсинье, Виктор Осимхен, Марио Руй, Калиду Кулибали и Фабиан Руис не попали даже в заявку, сообщает пресс-служба "партенопейцев".

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Все игроки имеют статус основных в Наполи, поэтому Лучано Спаллетти придется выкручиваться из сложной ситуации. Последним пополнением в лазарете стал Руй, а Осимхен не успевает восстановиться после многочисленных переломов лица. По всей вероятности, нигериец не поедет и на Кубок африканских наций, который состоится в январе.

Добавим, что матч Милан – Наполи запланирован на завтра, начало в 21:45. Сейчас "россонери" идут вторыми, а подопечные Спаллетти четвертыми с отставанием в 3 очка.

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