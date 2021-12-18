Битва за 6 очков – ничья не устраивала ни одну из команд

Команды на этом этапе сезона решают разные турнирные задачи. Аталанта выиграла 6 матчей чемпионата подряд (лучшая форма из всех команд Серии А) и для многих стала даже претендентом на чемпионский титул. После вчерашней победы Интера над Салернитаной отставание "Богини" от лидера чемпионата выросло до 6-ти очков – соответственно, команде Гасперини желательно было побеждать. Даже не столько с точки зрения борьбы за титул, сколько хотя бы для отрыва от конкурентов за топ-4, одним из которых является именно Рома.

Аталанта – Рома: онлайн-трансляция матча Серии А

Команда Жозе Моуринью демонстрирует очень нестабильные результаты. Португалец, как и его соотечественник Паулу Фонсека в предыдущих сезонах, не обыгрывает топ-соперников. Лацио, Ювентус, Интер, Милан – всем этим командам Рома проиграла, и только с Наполи "волки" разошлись миром. Если добавить еще и фиаско в матчах с Вероной, Венецией, Болоньей (1:6 от Будё-Глимт в Лиге конференций – это отдельная тема), то на выходе получаем 6 место, 28 очков и довольно призрачные шансы на Лигу чемпионов. От топ-4 римляне уже отставали на 8 баллов, поэтому потеря очков в Бергамо явно не прибавляла хорошего настроения Жозе Моуринью и его команде.

Соответственно, в Бергамо ожидалась битва. Гасперини оставил Руслана Малиновского в резерве – украинец, который в текущем чемпионате забил 4 гола и отдал 1 ассист, начал игру в резерве. Атакующее трио бергамасков составили Иличич, Сапата и Пашалич.

Шокирующее начало для Аталанты

Уже на первой минуте мяч влетел в ворота бергамасков. Гол – целиком и полностью заслуга Тамми Абрахама. Беки Аталанты банально проспали рывок англичанина с центра поля – нападающий Ромы прорвался через всю защиту хозяев и в последний момент сумел перебросить Хуана Муссо эффектной подсечкой. Шок для Гасперини – это явно не входило в его планы. Хотя Аталанте не привыкать пропускать первой – в двух последних поединках с Вильяреалом и Вероной бергамаски тоже оказывались в роли команды, которая вынуждена отыгрываться.

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Аталанта пошла отыгрываться, но проспала еще одну контратаку Ромы, которую ценой желтой карточки вынужден был прерывать де Рон. Штрафной из убойной позиции исполнил Верету – выше. Тут же Дзаньоло получил и свою желтую от Иррати – страстей в первые минуты хватало. В отличие от моментов у ворот Патрисиу – шансов забить у Аталанты на первых минутах не было. Идеальный сценарий для Моуринью.

"Богиня" атакует, Рома снова забивает – Аталанте везет перед самым перерывом

Лишь на 20-й минуте хозяева впервые потревожили кипера Ромы, вступавшего в игру после неплохих дальних ударов Джимсити и Сапаты. Наконец-то прижала Аталанта столичных гостей, устроив осаду со стандартов, а в одном из эпизодов подопечные Гасперини просили пенальти после игры рукой Манчини. Вердикт VAR обрадовал гостей – нет 11-метрового. "Джалоросси" снова едва не поймали бергамасков на очередной контратаке, но Абрахам засильно отдал на Мхитаряна. Мог быть выход один на один.

Однако очередное контрнаступление гостей принесло результат на 27-й минуте. Винья отобрал мяч на левом фланге защиты, Дзаньоло в в центре поля пяткой эффектно продлил на Верету, после чего получил ответный пас. Николо качнул Джимсити и точно пробил в ближний. 0:2!

Этот результат заставлял хозяев бросить еще большие силы в атаку. Первый реальный шанс у ворот Ромы – Патрисиу спас после выстрела Толои в ближний угол, переведя мяч на угловой. Замена от Гасперини уже на 34-й минуте – вместо Джимсити вышел Муриэль. Ва-банк пошел тренер Аталанты еще до перерыва, ведь понимал, что терять нечего. Забегая вперед, отметим, что замена сработала.

Отличный первый тайм для Ромы чуть не испортила травма Верету незадолго до перерыва. Колено француза неестественно вывернулось после контакта с Пеццелой – обошлось, хотя все выглядело довольно страшно. До свистка на перерыв оставались считанные секунды, как Аталанте повезло. Муриэль, вышедший на замену, решился на удар издали, а мяч после рикошета от Кристанте изменил направление движения и влетел в угол ворот. 1:2 – очень важный гол для хозяев, оставлявший хорошие шансы на второй тайм.

Малиновский вышел спасать, стал лучшим, но все завершилось фиаско

После перерыва хавбек сборной Украины вступил в игру, заменив Иличича. С первых секунд Аталанта зажала Рому на ее половине поля, а на 50-й Малиновский впервые разрядил свою пушку. Патрисиу не без проблем парировал удар 18-го номера со штрафного. Мяч, похоже, еще и перекладину задел. Через 10 минут украинец снова пробил издали, но неточно. Кроме этих ударов Руслана моментов у Аталанты не было. Рома сдержала стартовое давление хозяев, но и сама совсем забыла о контратаках.

И едва поплатилась за это на 68-й. Малиновский подал угловой, Сапата в борьбе сбросил на дальнюю стойку, а мяч от Кристанте влетел в сетку. Разбираться с Иррати побежали полкоманды гостей, но эмоций выражать не пришлось. Рефери отменил взятие ворот из-за офсайда у Паломино.

Рома, похоже, поняла, что запахло жареным. Первая же атака гостей после перерыва стала результативной. Верету подал со штрафного, а никем не прикрытый Смоллинг переправил мяч в сетку. Очередной провал бергамасков в защите завершился пропущенным голом.

А на 84-й минуте все стало ясно. Абрахам вовремя оказался на пути мяча в штрафной Аталанты и поразил дальний угол, оформив дубль. Малиновский мог подсластить горечь поражения, но пробил немного выше. Именно украинец стал лучшим в составе "Богини", хотя провел на поле только второй тайм. Руслан получил 7.8 от портала Sofa Score – в его активе 3 ключевых паса и 4 удара по воротам Руя Патрисиу (второе место в команде после Сапаты).

1:4 – Жозе Моуринью празднует первую победу в Роме над действительно топовым соперником. "Джалоросси" набрали 31 очко и подтвердили намерение бороться за Лигу чемпионов. Аталанта прервала удачную 6-матчевую победную серию – бергамаски пока третьи с 37 пунктами.

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