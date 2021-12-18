Лазарет Наполі переповнений перед матчем з прямим конкурентом за чемпіонство.

Лоренцо Інсіньє, Віктор Осімхен, Маріо Руй, Каліду Кулібалі та Фабіан Руїс не потрапили навіть до заявки, інформує прес-служба "партенопейців".

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Усі гравці мають статус основних у Наполі, тому Лучано Спаллетті доведеться викручуватися зі складної ситуації. Останнім поповненням у лазареті став Руй, а Осімхен не встигає відновитися після численних переломів обличчя. Ймовірно, нігерієць не поїде і на Кубок африканських націй, який відбудеться у січні.

Додамо, що матч Мілан – Наполі запланований на завтра, початок о 21:45. Наразі "россонері" йдуть другими, а підопічні Спаллетті четвертими з відставанням у 3 очки.

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