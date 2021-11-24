Нападающий Наполи Виктор Осимхен уже начал реабилитацию после травмы, полученной в матче с Интером (2:3).

На старте второго тайма отчетной игры Осимхен столкнулся головами с центрбеком "нерадзурри" Миланом Шкриняром и свалился на землю. Обследование выявило многочисленные переломы орбиты и левой скулы со смещением.

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По информации La Gazzetta dello Sport, хирург Джанпаоло Тартаро оперировал нигерийца около 5 часов. Для коррекции черепа пришлось использовать шесть пластин и 18 титановых винтов. Реабилитация футболиста продлится не менее 90 дней. Следовательно, он пропустит стартующий в январе Кубок африканских наций.

Напомним, Осимхен перебрался в Наполи летом 2020 года. Общая сумма выплат за форварда составляет около 70 млн. евро. Это трансферный рекорд текущего лидера Серии А. В нынешнем сезоне нигериец провел 14 матчей на клубном уровне, забив в них 9 голов.

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