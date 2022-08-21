Италия, Серия А, 2-й тур

Наполи – Монца – 4:0

Голы: Кварацхелия, 35, 62, Осимхен, 45+2, Че, 90+4

Эмполи – Фиорентина – 0:0

Удаление: Луперто, 67 (Эмполи, красная карточка)

Болонья – Верона – начало матча в 21:45

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Новичку Серии А – Монце – пока не удается добыть хотя бы очко в дебютном сезоне. Детище Берлускони уступило в первом матче Торино 1:2, а в своем втором поединке в элите было разгромлено на выезде Наполи. Героем встречи стал Хвича Кварацхелия, которому удалось оформить дубль, забив таким образом уже три гола и отдав ассист в двух матчах за партенопейцев. Между голами грузина успел отличиться и Осимхен. Гости в середине второго тайма смогли сократить, но VAR зафиксировал фол и гол отменили. Уже в добавленное время Че поставил жирную точку в матче.

Эмполи удачно оборонялся весь первый тайм матча против Фиорентины и ушел на перерыв без пропущенных голов. В середине второй сорокапятиминутки положение хозяев ухудшилось – Луперто за подножку получил красную карточку и оставил "синих" в меньшинстве. Впоследствии Соттиль мастерски нырнул в штрафной соперника и требовал пенальти для Фиорентины, но в результате, после просмотра VAR, получил "горчичник" за симуляцию. Эмполе все-таки удалось выстоять и завоевать очко – неплохо для команды, которая полтайма провела вдесятером.

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