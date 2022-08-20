Лацио поделил очки с Торино, потенциальный клуб Довбика набрал первый балл в чемпионате
В субботу, 20 августа, стартовал второй тур чемпионата Италии 2022/23. Счета и обзор 4-х матчей Серии А – в этой новости на "Футбол 24".
Чемпионат Италии 2022/23, 2 тур
Торино – Лацио – 0:0
Удинезе – Салернитана – 0:0
Удаление: Перес, 45+3 (Удинезе)
Интер – Специя – начало в 21:45
Сассуоло – Лечче – начало в 21:45
Торино и Лацио успешно начали сезон 2022/23, одолев в первом туре Монцу и Болонью соответственно. Но поединок в Турине не назовешь ярким, хотя несколько моментов соперники все же создали. Команды только трижды пробили в створ ворот, и забить так и не сумели. 0:0 – Лацио и Торино набрали по 4 очка в двух турах
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В Удине местный Удинезе принимал Салернитану, которая якобы близка к подписанию Артема Довбика. Обе команды проиграли в стартовом туре, поэтому сегодня надеялись набрать первые очки. На последних секундах первого тайма хозяева остались вдесятером – Перес получил прямую красную карточку. В меньшинстве Удинезе вынужден был гораздо меньше думать об атаке. Салернитана превзошла фриульцев по количеству ударов и была ближе к забитому мячу, но и эта игра завершилась нулями. Первые очки обеих команд в сезоне.