В субботу, 20 августа, стартовал второй тур чемпионата Италии 2022/23. Счета и обзор 4-х матчей Серии А – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2022/23, 2 тур

Торино – Лацио – 0:0

Удинезе – Салернитана – 0:0

Удаление: Перес, 45+3 (Удинезе)

Интер – Специя – начало в 21:45

Сассуоло – Лечче – начало в 21:45

Торино и Лацио успешно начали сезон 2022/23, одолев в первом туре Монцу и Болонью соответственно. Но поединок в Турине не назовешь ярким, хотя несколько моментов соперники все же создали. Команды только трижды пробили в створ ворот, и забить так и не сумели. 0:0 – Лацио и Торино набрали по 4 очка в двух турах

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В Удине местный Удинезе принимал Салернитану, которая якобы близка к подписанию Артема Довбика. Обе команды проиграли в стартовом туре, поэтому сегодня надеялись набрать первые очки. На последних секундах первого тайма хозяева остались вдесятером – Перес получил прямую красную карточку. В меньшинстве Удинезе вынужден был гораздо меньше думать об атаке. Салернитана превзошла фриульцев по количеству ударов и была ближе к забитому мячу, но и эта игра завершилась нулями. Первые очки обеих команд в сезоне.

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