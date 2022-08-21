Італія, Серія А, 2-й тур

Наполі – Монца – 4:0

Голи: Кварацхелія, 35, 62, Осімхен, 45+2, Че, 90+4

Емполі – Фіорентина – 0:0

Вилучення: Луперто, 67 (Емполі, червона картка)

Болонья – Верона – початок матчу о 21:45

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Новачку Серії А – Монці – поки не вдається здобути бодай очко у дебютному сезоні. Дітище Берлусконі поступилось у першому матчі Торіно 1:2, а у своєму другому поєдинку в еліті було розгромлене на виїзді Наполі. Героєм зустрічі став Хвіча Кварацхелія, якому вдалось оформити дубль, забивши таким чином вже три голи і віддавши асист у двох матчах за партенопейців. Між голами грузина встиг відзначитись і Осімхен. Гості в середині другого тайму спромоглись скоротити, але VAR зафіксував фол і гол скасували. Вже у доданий час Че поставив масну крапку у матчі.

Емполі вдало оборонявся весь перший тайм матчу проти Фіорентини і пішов на перерву без пропущених голів. В середині другої сорокап'ятихвилинки становище господарів погіршилось – Луперто за підніжку отримав червону карту і залишив "синіх" у меншості. Згодом Соттіль майстерно пірнув у штрафному суперника і вимагав пенальті для Фіорентини, але, в результаті, після перегляду VAR, отримав "гірчичник" за симуляцію. Емполі таки вдалось вистояти і здобути очко – непоганий доробок для команди, яка півтайму провела удесятьох.

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