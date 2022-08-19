Как известно, последнюю неделю СМИ активно пишут об уходе полузащитника Руслана Малиновского из Аталанты. Среди возможных причин трансфера называют и конфликт с Гасперини, и отсутствие средств, чтобы продлить с украинцем контракт на улучшенных условиях (срок сотрудничества с бергамасками истекает в июне 2023 года).

Малиновский получил неожиданное предложение из Франции – переговоры уже идут

Как следствие, в топ-лигах сразу появился ряд претендентов на 29-летнего игрока. Первым о своем интересе сообщил Ноттингем Форест, однако его предложение (15 млн евро) не устроило итальянцев, которые хотели бы получить за своего лидера не менее 20-22 миллионов.

Впоследствии об интересе к Малиновскому заявил Тоттенхэм. По информации TuttoAtalanta, Руслан готов на переезд в лагерь "шпор", однако лондонцы пока не готовы выкладывать такую ​​сумму за игрока, у которого остался год контракта. Хотел бы видеть в своих рядах представителя Аталанты и французский Марсель, уже сделавший официальное предложение бергамаскам.

По сообщению GuillaumeMP, в борьбу за украинца включился еще один представитель АПЛ – Ньюкасл. Самый богатый клуб АПЛ легко может позволить себе выложить за звезду Серии А необходимую сумму, так что трансферная сага обещает быть очень интересной.

К слову, умело подогревает интерес к переходу и жена Малиновского – Роксана. Она первой недвусмысленно намекнула на вынужденный переезд из Италии, связанный с работой ее мужа. А выложенные в ее Instagram фото Руслана с приветствием на английском языке, вызывают в соцсетях конспирологические теории о якобы согласованном переходе в Тоттенхэм.

Напомним, за три года в команде Гасперини Малиновский сыграл 129 матчей, забил 29 голов и 27 раз ассистировал партнерам. Transfermarkt оценивает Руслана в 28 млн евро.

Малиновский отдал ассист в, возможно, прощальном матче за Аталанту – бергамаски стартовали с тяжелой победы в Генуе

Eco di Bergamo : Plusieurs clubs de Premier League sont également intéressés par #Malinovskyi. On parle de Tottenham, Newcastle et Nottingham. pic.twitter.com/cQRxrpkP7g — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 19, 2022