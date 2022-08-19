Самый богатый клуб АПЛ также претендует на Малиновского – украинец согласился перейти в топ-команду, но есть нюанс
Сага с отъездом Руслана Малиновского из Италии набирает обороты.
Как известно, последнюю неделю СМИ активно пишут об уходе полузащитника Руслана Малиновского из Аталанты. Среди возможных причин трансфера называют и конфликт с Гасперини, и отсутствие средств, чтобы продлить с украинцем контракт на улучшенных условиях (срок сотрудничества с бергамасками истекает в июне 2023 года).
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Как следствие, в топ-лигах сразу появился ряд претендентов на 29-летнего игрока. Первым о своем интересе сообщил Ноттингем Форест, однако его предложение (15 млн евро) не устроило итальянцев, которые хотели бы получить за своего лидера не менее 20-22 миллионов.
Впоследствии об интересе к Малиновскому заявил Тоттенхэм. По информации TuttoAtalanta, Руслан готов на переезд в лагерь "шпор", однако лондонцы пока не готовы выкладывать такую сумму за игрока, у которого остался год контракта. Хотел бы видеть в своих рядах представителя Аталанты и французский Марсель, уже сделавший официальное предложение бергамаскам.
По сообщению GuillaumeMP, в борьбу за украинца включился еще один представитель АПЛ – Ньюкасл. Самый богатый клуб АПЛ легко может позволить себе выложить за звезду Серии А необходимую сумму, так что трансферная сага обещает быть очень интересной.
К слову, умело подогревает интерес к переходу и жена Малиновского – Роксана. Она первой недвусмысленно намекнула на вынужденный переезд из Италии, связанный с работой ее мужа. А выложенные в ее Instagram фото Руслана с приветствием на английском языке, вызывают в соцсетях конспирологические теории о якобы согласованном переходе в Тоттенхэм.
Напомним, за три года в команде Гасперини Малиновский сыграл 129 матчей, забил 29 голов и 27 раз ассистировал партнерам. Transfermarkt оценивает Руслана в 28 млн евро.
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