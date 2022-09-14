Макс Крузе провинился в вопросе дисциплины и был наказан главным тренером Нико Ковачем. Теперь форварду позволено тренироваться с командой только при определённых условиях.

Как информирует Kicker, форвард Вольфсбурга Макс Крузе теперь может ступать на тренировочное поле собственного клуба только в качестве тренера вратарей.

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На последней тренировке нападающий занимался с группой голкиперов под руководством Паскаля Формана. Крузе бросал мячи в сторону резервных вратарей Павао Первана и Юри Кирхмайра, а затем пробежал несколько кругов вокруг поля вместе с тренером. Лишь на заключительном этапе тренировки Крузе было позволено присоединиться к остальным партнёрам по команде.

Ранее Нико Ковач объявил, что Крузе больше не будет играть за Вольфсбург из-за плохой дисциплины.

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