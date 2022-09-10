германия, Бундеслига, 6-й тур

Бавария – Штутгарт – 2:2

Голы: Тель, 37, Мусиала, 60 – Фюхрих, 57, Гирасси, 90+2 (п.)

РБ Лейпциг – Боруссия Д – 3:0

Голы: Орбан, 6, Собослай, 45, Айдара, 84

Хоффенхайм – Майнц – 4:1

Голы: Крамарич, 53, Прёмель, 69, Даббур, 80, Кадержабек, 90+2 – Кор, 83

Нереализованный пенальти: Крамарич, 43 (Хоффенхайм)

Удаление: Хак, 41 (Майнц, красная карточка)

Герта – Байер – 2:2

Голы: Сердар, 56, Ріхтер, 74 – Демирбай, 50, Шик, 80

Айнтрахт Франкфурт – Вольфсбург – 0:1

Гол: Лакруа, 60

Шальке – Бохум – начало матча в 19:30

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Бавария сумела забить в ворота Штутгарта лишь в конце первого тайма. Киммих выдал гениальный пас через полполя на левый фланг, где мяч подхватил Дэвис. Альфонсо ворвался в штрафную, попутно обыграв защитника и прострелил в центр. Круглый юркнул мимо нескольких защитников и прилетел на ногу Телю. Матис сумел пробить под руку киперу – 17-летний тинейджер праздновал первый гол в Бундеслиге.

После перерыва швабы сравняли, но VAR подтвердил нарушение правил на Мюллере. Гости не сникли и вскоре вышедший на замену Фюрих восстановил статус-кво уже без претензий от арбитра. Мусиала через три минуты расшатал оборону соперника и снова вывел мюнхенцев вперед. Штутгарт впоследствии снова забил, но снова арбитр украл у них гол. В конце концов, уже в добавленное время Гирасси наступили на ногу в штрафной Баварии и судья указал на отметку. Сам виновник и реализовал пенальти, украв у мюнхенцев победу.

Соперник Шахтера в Лиге чемпионов – РБ Лейпциг – принимал Борусию Д. Изменения на тренерском мостике "быков" сказались – команда сразу бросилась забивать. И вышла вперед уже в начале матча – Орбан после подачи с углового головой переправил сферу в правый угол. Хозяева владели преимуществом и контролировали игру, в то время как у дортмундцев ничего не получалось в атаке – "шмели" не смогли создать хотя бы один голевой момент.

В конце тайма Вернер вышел один на один с Майером и... пробил мимо левой стойки. Но уже через мгновение Собослай отважился на дальний удар из-за пределов штрафной – мяч влетел под перекладину. Гол в раздевалку добавил Эдину Терзичу головной боли. После перерыва Боруссия так и смогла наладить игру в атаке, пропустила в третий раз в конце матча и потерпела второе поражение в сезоне.

Практически ровный первый тайм между Хоффенхаймом и Майнцом достиг своей кульминации перед свистком на перерыв. На 41-й минуте Хак получил красную карточку, оставив гостей в меньшинстве. Крамарич должен был наказывать соперника за безпечную игру, но с пенальти пробил мимо левой стойки. После отдыха Андрей реабилитировался, реализовав большинство уже с игры. Вскоре Прёмель и Даббур решили судьбу матча. Корн в конце поединка сумел забить гол престижа, но Кадержабек в добавленное время завершил разгром Майнца.

Байер сумел спасти ничью с Гертой в конце второго тайма. Команды забивали только после перерыва, догоняя друг друга. Леверкузенцы продолжают находиться на дне турнирной таблицы, имея в своем активе 4 очка.

В еще одном матче Вольфсбург на выезде минимально обыграл Айнтрахт. Хозяева вдвое перестреляли соперника, однако в створ ворот не попали ни разу. У "волков" из трех ударов один пришелся точно в цель. Как следствие, дебютная победа в сезоне, позволившая подняться сразу на пятнадцатую строчку.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ