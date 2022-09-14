Макс Крузе завинив у питанні дисципліни та був покараний головним тренером Ніко Ковачем. Тепер форварду дозволено тренуватися з командою лише за певних умов.

Як інформує Kicker, форвард Вольфсбурга Макс Крузе тепер може ступати на тренувальне поле власного клубу лише як тренер воротарів.

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На останньому тренуванні нападник займався із групою голкіперів під керівництвом Паскаля Формана. Крузе кидав м'ячі у бік резервних воротарів Павао Первана та Юрі Кірхмайра, а потім пробіг декілька кіл навколо поля разом із тренером. Лише на заключному етапі тренування Крузе було дозволено приєднатися до решти партнерів по команді.

Раніше Ніко Ковач оголосив, що Крузе більше не гратиме за Вольфсбург через погану дисципліну.

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