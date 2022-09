Amazon подготовит документальный сериал о Бундестиме на Мундиале в Катаре, информирует издание Deadline. Документальный сериал будет издан в рамках серии All or Nothing.

Ранее Amazon уже сотрудничал с Баварией и дортмундской Боруссией, выпуская сериал All or Nothing о двух грандах немецкого футбола. Помимо этого такие же сериалы выходили о Ювентусе, Тоттенхэме и Манчестер Сити.

Напомним, что на чемпионате мира сборная Германии попала в одну группу со сборными Испании, Японии и Коста-Рики.

