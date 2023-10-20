Нападающий Гранады Шон Вайссман не отправится на игру против Осасуны из-за войны между ХАМАС и Израилем.

Израильтянин Шон Вайссман не поедет в Памплону на матч Осасуна – Гранада. Причиной стали его резкие слова на видео, где израильский солдат целится в двух обезоруженных палестинских террористов: "Почему Израиль не стреляет ему в голову?", сообщает Jaunnews.

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Это заявление Вайссмана разгневало самых радикальных ультрас Осасуны, которые пообещали устроить горячий прием израильтянину. Инцидент прокомментировал тренер Жироны Пако Лопес: "Это деликатный вопрос, я против любой войны, какой бы она ни была и от кого бы ни исходила. Вайссман пострадал, но тренировки являются для него спасением".

Напомним, что 7 октября ХАМАС напал на Израиль, убивая сотни людей. Израиль ответил бомбардировками Сектора Газа. Футбольный мир разделился в поддержке сторон.

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