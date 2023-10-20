Нападник Гранади Шон Вайссман не вирушить на гру проти Осасуни через війну між ХАМАС та Ізраїлем.

Ізраїльтянин Шон Вайссман не поїде до Памплони на матч Осасуна – Гранада. Причиною стали його різкі слова на відео, де ізраїльський солдат цілиться у двох обеззброєних палестинських терористів: "Чому Ізраїль не стріляє йому в голову?", повідомляє Jaunnews.

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Ця заява Вайссмана розгнівала найрадикальніших ультрас Осасуни, які пообіцяли влаштувати гарячий прийом ізраїльтянину. Інцидент прокоментував тренер Жирони Пако Лопес: "Це делікатне питання, я проти будь-якої війни, якою б вона не була і від кого б не йшла. Вайссман постраждав, але тренування є для нього порятунком".

Нагадаємо, що 7 жовтня ХАМАС напав на Ізраїль, вбиваючи сотні людей. Ізраїль відповів бомбардуваннями Сектору Гази. Футбольний світ розділився у підтримці сторін.

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