Миколенко против Салаха, Мудрик "рискнет яйцами" перед Зинченко, Гвардиола проэкзаменует Де Дзерби - топ-матчи уик-энда
Международная пауза завершилась, а клубный футбол возвращается серией элитных противостояний. Мы собрали самые интересные.
Наши в дерби АПЛ
Ливерпуль – Эвертон
21 октября, 14:30. Ливерпуль, Анфилд
Телетрансляция по каналу Setanta Sports
Ливерпуль только раз проиграл в этом чемпионате, да и там не обошлось без грубой ошибки судей. Юрген Клопп идет среди лидеров и планирует побороться за титул. Эвертон на дне таблицы, однако игра "ирисок" гораздо приятнее результатов. По показателям xG синий Мерсисайд уступает только топам.
Салах публично высказался в поддержку Палестины и стал героем всего мусульманского мира. Но сумеет ли он переключиться на футбол? Против него выйдет мастер игры один в один – Виталий Миколенко. Год назад украинец остановил Мохамеда, а Эвертон отобрал очки у принципиального соперника.
Манчестер Сити – Брайтон
21 октября, 17:00. Манчестер, Этихад
Телетрансляция по каналу Setanta Sports
Де Дзерби "наш" лишь отчасти, но пропустить его дуэль с Гвардиолой просто невозможно. Пеп стабильно засыпает итальянца комплиментами самого высокого калибра, а тот их оправдывает. Отдельные провалы, как с Астон Виллой или Вест Хэмом, случаются, однако Брайтон все равно поражает красивым футболом.
Манчестер Сити перед перерывом на матчи сборных проиграл в двух турах подряд – аномалия для Гвардиолы. Таково следствие дисквалификации незаменимого Родри. А Холанд без де Брюйне не показывает привычный уровень результативности. Матч обязателен для просмотра, если не в прямом эфире – тогда в записи.
Челси – Арсенал
21 октября, 19:30. Лондон, Стамфорд Бридж
Трансляция только на платформе Setanta Sports
Зинченко сделал заголовки, шутливо пригрозив Мудрику "оторванными яйцами", если тот в субботу повторит красоту из матча против Мальты. Украинцы подходят к лондонскому дерби в хорошем настроении. Александр набрал чемпионский график с Арсеналом и даже прибил Ман Сити.
Михаила наконец-то прорвало – в октябре он забил дебютные официальные голы и за Челси, и за сборную. Это придаст ему уверенности и спокойствия. Возможно, удастся избавиться от суетливости. В такой форме Мудрик претендует на стартовый состав "синих" и станет серьезной угрозой партнерам Зинченко.
Малиновский дома и скандалы
Аталанта – Дженоа
22 октября, 19:00. Бергамо, Гевисс Стедиум
Трансляция на платформе MEGOGO
Малиновский возвращается в Бергамо, где заявил о себе дальними ударами на всю Италию. У Дженоа выйти на прежний уровень пока не удается, результативных действий еще не последовало. Но в последних матчах Руслан хотя бы начал получать игровую практику.
Милан – Ювентус
22 октября, 21:45. Милан, Сан-Сиро
Трансляция на платформе MEGOGO
Тема №1 в Италии – скандал со ставками футболистов. Ювентус и Милан также задело. Очный матч может сместить акценты, ведь встречаются первая и третья команды Серии А. Тотально перестроенный Милан лишь раз за восемь туров потерял очки, а Ювентус отыскал утерянное умение выгрызать победы с бледной игрой.
Украинцы в борьбе за лидерство
Севилья – Реал
21 октября, 19:30. Севилья, Рамон Санчес Писхуан
Трансляция на платформе MEGOGO
Жирона – Альмерия
22 октября, 17:15. Жирона, Монтиливи
Трансляция на платформе MEGOGO
Барселона – Атлетик
22 октября, 22:00. Барселона Олимпико
Трансляция на платформе MEGOGO
Жирона с Довбиком и Цыганковым неожиданно вписалась в борьбу за лидерство Примеры. Разгром от Реала опустил каталонцев на землю, но они продолжили побеждать. Виктор уже тренируется после травмы, поэтому оба игрока сборной Украины могут помочь команде.
У Жироны есть шанс закрепиться на втором месте, ведь она встречается с абсолютным аутсайдером Альмерией, тогда как Барселона будет играть тяжелый поединок с Атлетиком. На потери Реала не стоит надеяться: Беллингем демонстрирует невероятный класс, а в соперниках – Севилья с новым тренером.