Наши в дерби АПЛ

Ливерпуль – Эвертон

21 октября, 14:30. Ливерпуль, Анфилд

Телетрансляция по каналу Setanta Sports

Ливерпуль только раз проиграл в этом чемпионате, да и там не обошлось без грубой ошибки судей. Юрген Клопп идет среди лидеров и планирует побороться за титул. Эвертон на дне таблицы, однако игра "ирисок" гораздо приятнее результатов. По показателям xG синий Мерсисайд уступает только топам.

Салах публично высказался в поддержку Палестины и стал героем всего мусульманского мира. Но сумеет ли он переключиться на футбол? Против него выйдет мастер игры один в один – Виталий Миколенко. Год назад украинец остановил Мохамеда, а Эвертон отобрал очки у принципиального соперника.

Манчестер Сити – Брайтон

21 октября, 17:00. Манчестер, Этихад

Телетрансляция по каналу Setanta Sports

Де Дзерби "наш" лишь отчасти, но пропустить его дуэль с Гвардиолой просто невозможно. Пеп стабильно засыпает итальянца комплиментами самого высокого калибра, а тот их оправдывает. Отдельные провалы, как с Астон Виллой или Вест Хэмом, случаются, однако Брайтон все равно поражает красивым футболом.

Манчестер Сити перед перерывом на матчи сборных проиграл в двух турах подряд – аномалия для Гвардиолы. Таково следствие дисквалификации незаменимого Родри. А Холанд без де Брюйне не показывает привычный уровень результативности. Матч обязателен для просмотра, если не в прямом эфире – тогда в записи.

Челси – Арсенал

21 октября, 19:30. Лондон, Стамфорд Бридж

Трансляция только на платформе Setanta Sports

Зинченко сделал заголовки, шутливо пригрозив Мудрику "оторванными яйцами", если тот в субботу повторит красоту из матча против Мальты. Украинцы подходят к лондонскому дерби в хорошем настроении. Александр набрал чемпионский график с Арсеналом и даже прибил Ман Сити.

Михаила наконец-то прорвало – в октябре он забил дебютные официальные голы и за Челси, и за сборную. Это придаст ему уверенности и спокойствия. Возможно, удастся избавиться от суетливости. В такой форме Мудрик претендует на стартовый состав "синих" и станет серьезной угрозой партнерам Зинченко.

Малиновский дома и скандалы

Аталанта – Дженоа

22 октября, 19:00. Бергамо, Гевисс Стедиум

Трансляция на платформе MEGOGO

Малиновский возвращается в Бергамо, где заявил о себе дальними ударами на всю Италию. У Дженоа выйти на прежний уровень пока не удается, результативных действий еще не последовало. Но в последних матчах Руслан хотя бы начал получать игровую практику.

Милан – Ювентус

22 октября, 21:45. Милан, Сан-Сиро

Трансляция на платформе MEGOGO

Тема №1 в Италии – скандал со ставками футболистов. Ювентус и Милан также задело. Очный матч может сместить акценты, ведь встречаются первая и третья команды Серии А. Тотально перестроенный Милан лишь раз за восемь туров потерял очки, а Ювентус отыскал утерянное умение выгрызать победы с бледной игрой.

Украинцы в борьбе за лидерство

Севилья – Реал

21 октября, 19:30. Севилья, Рамон Санчес Писхуан

Трансляция на платформе MEGOGO

Жирона – Альмерия

22 октября, 17:15. Жирона, Монтиливи

Трансляция на платформе MEGOGO

Барселона – Атлетик

22 октября, 22:00. Барселона Олимпико

Трансляция на платформе MEGOGO

Жирона с Довбиком и Цыганковым неожиданно вписалась в борьбу за лидерство Примеры. Разгром от Реала опустил каталонцев на землю, но они продолжили побеждать. Виктор уже тренируется после травмы, поэтому оба игрока сборной Украины могут помочь команде.

У Жироны есть шанс закрепиться на втором месте, ведь она встречается с абсолютным аутсайдером Альмерией, тогда как Барселона будет играть тяжелый поединок с Атлетиком. На потери Реала не стоит надеяться: Беллингем демонстрирует невероятный класс, а в соперниках – Севилья с новым тренером.