"Жалоба, которую подали адвокаты Бензема? Это судебное обвинение. Я оставлю ответ за судом. Он подал жалобу. Что я сказал? Господин Бензема – великий футболист, за которым следят миллионы людей. Я заметил, что он еще не написал в твиттере об убийстве учителя в Аррасе. Он также не написал об обезглавленных младенцах, изнасилованных женщинах, 1300 убитых исламскими террористами в Израиле.

Бензема обвинили в связях с терроризмом

Терроризм очень коварен. Он заключается в использовании всех средств общества - спорта, музыки, влияния Интернета - для продвижения ислама. Именно в этом заключается суть "Братьев мусульман". Я хотел бы, чтобы г-н Бензема написал в твиттере об убийстве учителя в Аррасе. Он известен своим крайне скромным исламом, связанным, к сожалению, с людьми, которые иногда радовались убийству Семуэля Пати, например.

К сожалению, именно в этом и заключается "братство" – в коварном использовании выборочных сообщений, чтобы показать, что через спорт, музыку и общество существует нечто иное, чем радикализация в месте поклонения. Мы не можем быть избирательными в своем возмущении. Мы не можем быть избирательными в своем возмущении.

Господин Бензема – француз. Но я имею право бороться с идеей, что когда вы пишете в твиттере о палестинских мирных жителях, это чрезвычайно странно – не писать о 1300 погибших в Израиле и не писать об убийстве учителя. Вы увидите, что такая избирательность вызывает вопросы. Я говорю вам, что "Братья-мусульмане" чрезвычайно разумно используют возможность донести глубоко антифранцузское послание.

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Примеры этого есть каждый день. Некоторых ловят, потому что они делают это так быстро, что становятся карикатурой, как игрок Ниццы Юсеф Атал. Разве это не шокирует, что профессиональный футболист, который работает во Франции, мог сказать то, что он сказал?

Если господин Бензема хочет показать свою добрую волю и сможет написать в твиттере о смерти учителя, я отзову свои комментарии. Замечу, что он сделал чрезвычайно избирательный выбор, используя тот же язык, что и "Братья-мусульмане". Разве это не было бы хорошо для Франции? Это было бы замечательно с вашей стороны. Национальное единство в результате улучшилось бы", – приводит слова Жеральда Дарманина AS.

Напомним, недавно Карим Бензема открыто поддержал Палестину в конфликте на Ближнем Востоке. Как известно, 7 октября ХАМАС напал на Израиль, убивая сотни людей. Израиль ответил бомбардировками Сектора Газа. Боевые действия в регионе продолжаются.

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