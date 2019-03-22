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Нападающий Динамо Русин получил повреждение

17:48 63 Читати українською
Нападающий Динамо Русин получил повреждение
Назарий Русин

Нападающий Динамо и молодежной сборной Украины Назарий Русин попал в лазарет.

Форвард не смог принять участие в товарищеском матче молодежной сборной Украины против Македонии из-за повреждения, сообщает официальный сайт ФФУ.

Молодежная сборная Украины уверенно одолела сверстников из Северной Македонии – первая победа Ротаня во главе команды

Какую именно травму получил Русин не сообщается, но тренерский штаб Украины U-21 надеется, что нападающий сможет восстановиться к следующему матчу, который состоится 25 марта.

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Напомним, в лазарете Динамо, кроме Русина, находятся двое форвардов – Фран Соль имеет проблемы с плечом, а Артем Беседин уже длительное время страдает от проблем с ахилловым сухожилием.

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Динамо Киев Динамо Киев Сборная Украины U-21 Украина U-21 Украина U-21 Назарий Русин Назарий Русин
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