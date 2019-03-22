Нападник Динамо Русин отримав пошкодження

Нападник Динамо та молодіжної збірної України Назарій Русин потрапив до лазарету.

Форвард не зміг взяти участь у товариському матчі молодіжної збірної України проти Македонії через пошкодження, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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Якої саме травми зазнав Русин не повідомляється, але тренерський штаб України U-21 сподівається, що нападник зможе відновитись до наступного матчу, який відбудеться 25 березня.

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Нагадаємо, у лазареті Динамо, крім Русина, перебувають двоє форвардів – Фран Соль має проблеми з плечем, а Артем Бєсєдін вже тривалий час страждає від проблем з ахілловим сухожиллям.