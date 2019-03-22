Нападник Динамо Русин отримав пошкодження

Збірна України U-21 — 17:16 619
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Молодіжна збірна України впевнено здолала однолітків з Північної Македонії – перша перемога Ротаня на чолі команди
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"Перемога над Росією для мене – особлива". Як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Міхайловічем, сімейна драмаІнтерв’ю — 16:00 2880
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Хьонесс розповів, як Гвардіола переконує шейха підписати новачка в Манчестер Сіті – сенсаційна заяваАнглія — 13:51 2536
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Одноклубник Зінченка, 120-мільйонний вундеркінд, Роналду та інші – заявка збірної Португалії на матч з УкраїноюЄвро-2020 — 12:34 12572
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Мбаппе – головна ціль Реала на літо, – ASІспанія — 12:21 1027