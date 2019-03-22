toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ПОРТУГАЛІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Нападник Динамо Русин отримав пошкодження

17:48 427 Читать на русском
Нападник Динамо Русин отримав пошкодження
Назарій Русин

Нападник Динамо та молодіжної збірної України Назарій Русин потрапив до лазарету.

Форвард не зміг взяти участь у товариському матчі молодіжної збірної України проти Македонії через пошкодження, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Молодіжна збірна України впевнено здолала однолітків з Македонії – перша перемога Ротаня на чолі команди

Якої саме травми зазнав Русин не повідомляється, але тренерський штаб України U-21 сподівається, що нападник зможе відновитись до наступного матчу, який відбудеться 25 березня.

Соль показав, як тренується з пошкодженим плечем

Нагадаємо, у лазареті Динамо, крім Русина, перебувають двоє форвардів – Фран Соль має проблеми з плечем, а Артем Бєсєдін вже тривалий час страждає від проблем з ахілловим сухожиллям.

Теги
Динамо Динамо Збірна України U-21 Україна U-21 Україна U-21 Назарій Русин Назарій Русин
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
14
хв
Португалія
21:45
Україна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук