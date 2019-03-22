Молодежная сборная Украины уверенно одолела сверстников из Северной Македонии – первая победа Ротаня во главе команды

Сборная Украины U-21 победила Македонию во втором матче на международном турнире в Белеке.

Antalya Cup 2019

Украина U-21 – Северная Македония U-21 – 3:1

Голы: Вантух, 7, Смирный, 70, Топалов, 83 – ? 85

Этот поединок стал вторым для Руслана Ротаня в качестве главного тренера молодежной сборной Украины и первым победным. Украинцы быстро вышел вперед, на 7-й минуте отличился Вантух.

Молодежная сборная Украины в первом матче Ротаня не смогла дожать Эстонию

Во втором тайме подопечные Ротаня еще дважды поразили ворота соперника, но за 5 минут до конца основного времени сборная Македонии отыграла 1 мяч. В итоге – уверенная победа молодежной сборной Украины со счетом 3:1.

Игроки молодежной сборной Украины поделились ожиданиями от отборочной группы к Евро-2021

Напомним, что этот сбор является одним из турниров подготовки команд к официальным соревнованиям. В отборочном этапе к Евро-2021 украинцы стартуют 6 сентября матчем со сверстниками из Финляндии.