Вингер Баварии Серж Гнабри отправился в лазарет и не сможет помочь своей команде.

Мюнхенцы одержали уверенную победу над Мюнстером (4:0) в кубковой встрече. Празднование омрачила травма Сержа Гнабри, из-за которой он покинул поле на 11 минуте.

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Как информирует официальный сайт Баварии, рентгеновское обследование выявило у 28-летнего игрока перелом локтевой кости левого предплечья. Гнабри придется прооперировать в ближайшее время. Ожидается, что вингер пропустит несколько недель.

В кампании 2023/24 Серж Гнабри отыграл шесть матчей за Баварию во всех турнирах. В его активе один гол, который он забил в Лиге чемпионов в ворота Манчестер Юнайтед.

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