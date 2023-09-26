У полузащитника Валенсии Хави Герра есть все шансы перебраться в более амбициозную команду.

Испанец роскошно начал новый сезон, который для него только второй на профессиональном уровне. За шесть матчей в составе Валенсии Герра забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

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Для "летучих мышей" не стал неожиданностью такой прогресс 20-летнего воспитанника, ведь еще в прошлом году они переподписали с ним контракт, включив клаусулу на 100 миллионов евро. Соглашение рассчитано до лета 2027 года, но у игрока есть все шансы покинуть Месталью значительно раньше.

По информации Goslmedia, Хави Герра оказался на радаре топ-клубов Европы – Барселоны, Реала, Ман Сити, ПСЖ и Баварии. Как утверждает источник, Валенсия не будет настаивать на активировании пункта о выкупе, а может принять предложение в 40 миллионов евро.

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