Вінгер Баварії Серж Гнабрі відправився в лазарет і не зможе допомогти своїй команді.

Мюнхенці здобули впевнену перемогу над Мюнстером (4:0) в кубковій зустрічі. Святкування затьмарила травма Сержа Гнабрі, через яку він покинув поле на 11 хвилині.

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Як інформує офіційний сайт Баварії, рентгенівське обстеження виявило у 28-річного гравця перелом ліктьової кістки лівого передпліччя. Гнабрі доведеться прооперувати найближчим часом. Очікується, що вінгер пропустить кілька тижнів.

В кампанії 2023/24 Серж Гнабрі відіграв шість матчів за Баварію у всіх турнірах. В його активі один гол, який він забив в Лізі чемпіонів у ворота Манчестер Юнайтед.

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