Не только в мужской команде Реала собраны игроки, способные удивлять своими футбольными подвигами.

Футболистки мадридского клуба в матче 19-го тура чемпионата Испании среди женских команд обыграли Валенсию со счетом 3:1.

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Все три гола Реала в этой встрече забила шведская футболистка косоварского происхождения Косоваре Асллани. Заметим, что хет-трик она оформила за каких-то 155 секунд. 31-летняя нападающая отличилась последовательно на 67-й, 68-й и 70-й минутах игры.

Добавим, что вчерашний день для "сливочных" выдался крайне успешным. Главная команда сумела обыграть Уэску, а защитник "молодежки" забил роскошный гол со своей половины поля.

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