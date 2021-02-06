В рамках 22-го тура испанской Примеры Леванте расписал боевую ничью с Гранадой. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 22-й тур

Леванте – Гранада – 2:2

Голы: Моралес, 30, 67 – Кенеди, 43, Сольдадо, 90+3

Уэска – Реал Мадрид – начало в 17:15

Эльче – Вильярреал – начало в 19:30

Севилья – Хетафе – начало в 22:00

Субботнюю игровую программу в испанской Примере открывал поединок Леванте – Гранада. В первом тайме соперники обменялись голами – у хозяев отличился Моралес, а у гранадцев Кеннеди. Команды ушли на перерыв при ничейном счете.

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На 67-й минуте Моралес записал в свой актив дубль и вывел "лягушек" вперед. До конца матча гости отчаянно атаковали, пытаясь вернуть равновесие, и уже в компенсированное время счет сравнял Сольдадо. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 2:2.

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