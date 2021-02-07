Не лише у чоловічій команді Реала зібрані гравці, здатні дивувати своїми футбольними подвигами.

Футболістки мадридського клубу в матчі 19-го туру чемпіонату Іспанії серед жіночих команд обіграли Валенсію з рахунком 3:1.

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Всі три голи Реала у цій зустрічі забила шведська футболістка косоварского походження Косоваре Асллані. Зауважимо, що хет-трик вона оформила за якихось 155 секунд. 31-річна нападниця відзначилася послідовно на 67-й, 68-й і 70-й хвилинах гри.

Додамо, що вчорашній день для "вершкових" видався вкрай успішним. Головна команда зуміла обіграти Уеску, а захисник "молодіжки" забив розкішний гол зі своєї половини поля.

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