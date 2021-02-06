Мадридский Реал забивает роскошные голы и на юниорском уровне.

Молодежная команда "сливочных" обыграла сверстников из Виллановенсе, а последний гол во встрече стал настоящим шедевром.

Варан в стиле Рамоса спас Реал – видеообзор матча против Уэски

Защитник Альваро Каррильо решился исполнить штрафной удар со своей половины поля сразу ударом по воротах. Голкипер не ожидал такой дерзости и не смог спасти.

К слову, сегодня главная команда Реала также победила. Интересно, что обыграть Уэску ​​помог также защитник – Рафаэль Варан.

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