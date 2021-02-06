Защитник молодежной команды Реала забил со штрафного со своей половины поля
6 февраля 23:31 - Читати українською
Мадридский Реал забивает роскошные голы и на юниорском уровне.
Молодежная команда "сливочных" обыграла сверстников из Виллановенсе, а последний гол во встрече стал настоящим шедевром.
Варан в стиле Рамоса спас Реал – видеообзор матча против Уэски
Защитник Альваро Каррильо решился исполнить штрафной удар со своей половины поля сразу ударом по воротах. Голкипер не ожидал такой дерзости и не смог спасти.
К слову, сегодня главная команда Реала также победила. Интересно, что обыграть Уэску помог также защитник – Рафаэль Варан.
Реал благодаря дублю Варана одержал волевую победу над Уэской – "сливочные" вернули себе второе место Ла Лиги
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter