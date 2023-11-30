Руководство "канареек" оперативно нашло нового коуча – им стал Жослен Гурвеннек, который был без работы с июня 2022 года.

Новым главным тренером Нанта стал Жослен Гурвеннек, сообщает официальный сайт французского клуба.

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51-летний специалист заменил на посту Пьера Аристуи (которого уволили накануне) и подписал с "канарейками" контракт до конца сезона с возможностью продления еще на один год.

Напомним, Гурвеннек – бывший игрок Нанта (с 1995-го по 1998-й годы он забил 32 гола в 109 матчах). В статусе тренера успел поработать с Генгамом (Кубок Франции), Бордо и Лиллем. К слову, с Гурвеннеком "доги" выиграли Суперкубок Франции и вышли в плей-офф Лиги чемпионов, но финишировали лишь 10-ми в чемпионате – как следствие, руководство решило заменить Жослена на экс-начальника Шахтера Паулу Фонсеку.

Сейчас Нант занимает в турнирной таблице чемпионата Франции одиннадцатую строчку – в последних четырех матчах команда потерпела 3 поражения и однажды сыграла вничью.

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