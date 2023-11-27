Лига 1, 13 тур

Ницца – Тулуза – 1:0

Гол: Моффи, 54

Лорьян – Метц – 2:3

Голы: Февр, 7, Крупи, 22 – Саболи, 1, Траоре, 65, Джаллоу, 83

Монпелье – Брест – 1:3

Голы: Саванье – Эстев, 20 (аг), Лаже, 64, Думбия, 90+3

Нант – Гавр – 0:0

Ренн – Реймс – 3:1

Голы: Гуири, 4, Бурижо, 46, Теате, 66 – Диаките, 45+1

Лион – Лилль – 0:2

Голы: Дэвид, 27, Сантос, 32

Ницца продолжает преследовать ПСЖ в турнирной таблице. "Орлята" в привычном для себя стиле смогли обыграть Тулузу. Команда Фариоли восьмой раз подряд в этом сезоне сохранила свои ворота сухими. Ницца не проиграла ни одного матча за 13 туров.

Ланс разбил соперника в напряженном матче с тремя удалениями, Марсель потерял очки с командой Соболя: Лига 1

Удивительным выдался матч Лорьяна и Метца. "Гранатовые" открыли счет уже на первых секундах, впрочем, и хозяева сумели ответить быстрым голом. До перерыва Лорьян вышел вперед благодаря Крупе. Метц сравнял во втором тайме, а перед финальным свистком одержал победу. Второй матч подряд команда Балони, который работал с Роналду, празднует победы.

Брест после трех проигранных матчей, вернулся в гонку за еврокубки. "Пираты" на выезде справились с Монпелье на выезде.

Ренн после увольнения Бруно Женезио вернул в команду Жульена Стефана. Бретонцам удалось отпраздновать возвращение бывшего наставника. Ренн уверенно победил Реймс, который уже второй раз проиграл в чемпионате.

В завершающем матче игрового тура встречались Лион и Лилль. Перед международной паузой "ткачи" впервые победили в Лиге 1, но новая встреча принесла только разочарование. Дэвид и Сантос за пять минут дважды огорчили Лопеса. У Лиона были хорошие возможности забить, но снова реализация подкачала. Напомним, что "ткачей" возглавляет чемпион мира Фабио Гроссо, а Лиллем руководит экс-тренер Шахтера Фонсека.

Чорний янгол Марселя: як легендарний клуб став заручником терору жорстокого ультрас