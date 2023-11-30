В поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Арсенал камня на камне не оставил от Ланса (6:0). Смотрите видео гола и обзор встречи на "Футбол 24".

Арсенал на Эмирейтс взял убедительный реванш в матче с Лансом за поражение во 2-м туре (1:2). "Канониры" отгрузили в ворота французов шесть сухих мячей и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Еще до середины первого тайма игра была решена: Хаверц, Жезус, Сака и Мартинелли деклассировали соперника, а Эдегор забил гол в раздевалку.

Арсенал впервые за 6 лет вышел в плей-офф ЛЧ, уничтожив Ланс – "канониры" забили 6 голов, Зинченко провёл хороший тайм

Артета решил поберечь Александра Зинченко и заменил его в перерыве, а его подопечные после отдыха отличились еще раз, доведя счет до неприличного. Как следствие, этот разгром стал крупнейшим в истории еврокубков, который устроила английская команда французской. Даже поражение от ПСВ в последнем туре оставит Арсенал первым в группе В, а Лансу придется бороться за право на Лигу Европы с Севильей.