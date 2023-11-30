Керівництво "канарок" оперативно знайшло нового коуча – ним став Жослен Гурвеннек, який перебував без роботи з червня 2022 року.

Новим головним тренером Нанта став Жослен Гурвеннек, повідомляє офіційний сайт французького клубу.

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51-річний фахівець замінив на посаді П'єра Арістуї (якого звільнили напередодні) і підписав з "канарками" контракт до кінця сезону з можливістю продовження ще на один рік.

Нагадаємо, Гурвеннек – колишній гравець Нанта (з 1995-го по 1998-й роки він забив 32 голи у 109 матчах). У статусі тренераі встиг попрацювати з Генгамом (Кубок Франції), Бордо та Ліллем. До слова, з Гурвеннеком "доги" виграли Суперкубок Франції та вийшли у плей-офф Ліги чемпіонів, але фінішували лише 10-ми у чемпіонаті – як наслідок, керівництво вирішило замінити Жослена на екс-керманича Шахтаря Паулу Фонсеку.

Нині Нант посідає у турнірній таблиці чемпіонату Франції одинадцяту сходинку – в останніх чотирьох матчах команда зазнала 3 поразок і одного разу зіграла унічию.

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