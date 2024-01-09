"Футбол – наверное, единственный вид спорта, который предполагает ничью. Но завтра победитель будет определён в любом случае. Если принимать во внимание все три турнира, в которых мы участвуем, то Кубок Италии – самый достижимый для нас турнир. Простите, но Скудетто нам не выиграть.

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Готовил ли я свою команду к серии пенальти, учитывая, что Аталанта не получила ни одного пенальти в свою пользу в первом круге Серии А? Проблема не только в этом сезоне, она тянется еще с прошлого сезона. Последний пенальти мы получали в матче с Салернитаной, когда обыграли её со счётом 8:2. То есть нам не дают пенальти уже два круга чемпионата – второй круг прошлого сезона и первый круг сезона нынешнего!

В чемпионате нашей целью является место в топ-4 – чтобы попасть в Лигу чемпионов. Это единственная цель, и она реальна", – цитирует Гасперини Tutto Atalanta.

Матч Милан – Аталанта состоится в среду, 10 января. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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