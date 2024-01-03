"Нам не плевать на Кубок Италии, мы хотим выйти в четвертьфинал". Перед матчем с Аталантой главный тренер Сассуоло Алессио Дионизи разбрасывался громкими заявлениями, которые в день игры так и не были ничем подкреплены. Тренер гостевой команды выпустил на поле откровенный второй состав - неудивительно, что преимущество Аталанты в этой встрече было тотальным и подавляющим.

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Скорее, удивительно другое – что Аталанта обыграла Сассуоло всего лишь с разницей в три мяча. Оба гола в каждом из таймов забил Шарль Де Кетеларе. В первом тайме бельгийцу ассистировал Пашалич, после перерыва – игрок страны-террориста под 59-м номером. Этот форвард из страны 404 со второй попытки после передачи самого Шарля довёл счёт до крупного – в первом случае Сассуоло спасла штанга. Гости же смогли отличиться голом престижа лишь в последней атаке благодаря точному удару Болоки издали.

В четвертьфинале Коппы Де Кетеларе получит шанс поквитаться с "материнской" командой, которая разуверилась в нём и списала со счетов – Аталанта отправится в Милан к одноимённому сопернику.

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