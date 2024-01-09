"Футбол – напевно, єдиний вид спорту, який передбачає нічию. Але завтра переможець буде визначений у будь-якому випадку. Якщо говорити про всі три турніри, в яких ми беремо участь, то Кубок Італії – найбільш досяжний для нас турнір. Вибачте, але Скудетто нам не виграти.

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Чи готував я свою команду до серії пенальті, враховуючи, що Аталанта не отримала жодного пенальті на свою користь у першому колі Серії А? Проблема не тільки в цьому сезоні, вона тягнеться ще з минулого сезону. Останній пенальті ми отримували в матчі з Салернітаною, коли обіграли її з рахунком 8:2. Тобто нам не дають пенальті вже два кола чемпіонату – друге коло минулого сезону і перше коло сезону нинішнього!

У чемпіонаті нашою метою є місце в топ-4 – щоб потрапити до Ліги чемпіонів. Це єдина мета, і вона реальна", – цитує Гасперіні Tutto Atalanta.

Матч Мілан – Аталанта відбудеться в середу, 10 січня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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